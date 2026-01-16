Мачадо передала Нобелевскую премию мира Трампу, – Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо предложила президенту США Дональду Трампу разделить полученную ею Нобелевскую премию мира, подчеркнув, что считает его действия исторически значимыми и способствующими демократическим изменениям в Венесуэле. Она отметила, что медаль премии, которую получила в октябре, была наградой, к которой Трамп стремился на протяжении многих лет.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира-2025 "за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".
Мачадо, бывшая депутат Национальной ассамблеи и основательница организации "Сумате", активно участвовала в протестах против режима Николаса Мадуро, возглавляла оппозиционную партию Vente Venezuela и координировала объединение продемократических сил через альянс Soy Venezuela.
Ее деятельность охватывает как политическую борьбу, так и общественную работу, включая благотворительные проекты для детей и образовательные инициативы, направленные на развитие демократических институтов.
Именно системная и многоплановая работа Мачадо по укреплению демократии и защите гражданских прав в условиях репрессивного режима стала основанием для признания ее заслуг норвежским Нобелевским комитетом.