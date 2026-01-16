Мачадо передала Нобелевскую премию мира Трампу, – Reuters

Мария Корина Мачадо преподнесла американскому лидеру медаль Нобелевской премии мира, подчеркнув, что во время встречи смогла обсудить ожидания и надежды венесуэльцев в сложный период для страны.

При этом журналистам она не уточнила, принял ли Трамп подарок официально.

Официальные правила Нобелевской премии

Норвежский Нобелевский комитет ранее заявил, что после объявления лауреата награда не может быть отменена, разделена или передана другим лицам. Решение о присуждении премии является окончательным и сохраняется навсегда.

Исторические прецеденты

Reuters напоминает, что подобные передачи премий уже имели место в истории. Так, в 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, что стало спорным, но задокументированным случаем в истории.

Предыстория