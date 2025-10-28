Венесуела проти Нобелівської лауреатки: Мачадо можуть позбавити громадянства за критику влади

У Венесуелі соратник Мадуро вимагає від Верховного суду позбавити громадянства лідерів опозиції, включно з Нобелівською лауреаткою Марією Коріною Мачадо, через "нелюбов до країни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Уряд Венесуели під керівництвом президента Ніколаса Мадуро активізував репресії проти опозиції.

Наразі через Верховний суд там хочуть позбавити громадянства провідних лідерів опозиції, серед яких лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес.

Ініціатор такого кроку, соратник Мадуро Луїс Ратті, аргументує це "нелюбов’ю до країни" та звинувачує політиків у співпраці з іноземними державами.

При цьому Конституція країни говорить, що ті, хто є венесуельцями за народженням, не можуть бути позбавлені громадянства, що стосується і лідерів опозиції, на яких поширюється запит.

Експерти вже порівняли дії Мадуро з політикою нікарагуанського лідера Даніеля Ортеги, який позбавляв громадянства опозиціонерів, а правозахисні організації заявляють про тривожну тенденцію свавільних арештів, переслідувань активістів, журналістів та соціальних діячів.

До речі, список Ратті включає й інших відомих політиків, серед яких колишній лідер опозиції Хуан Гуайдо та щонайменше п’ять журналістів, що сигналізує про системне придушення інакомислення у країні.

За винятком Мачадо, більшість осіб у списку Ратті живуть у вигнанні, включаючи Гонсалеса, її кандидата на минулорічних виборах, який перебуває в Іспанії з вересня 2024 року. Венесуела забрала паспорт Мачадо у 2014 році, і вона переховується майже 15 місяців.

Наразі Верховний суд Венесуели ще не ухвалив рішення щодо позбавлення громадянства Нобелівської лауреатки.