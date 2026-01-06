Лідерка венесуельської опозиції готова розділити з Трампом свою Нобелівську премію миру
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо запропонувала президенту США Дональдк Трампу розділити свою Нобелівську премію миру.
Про це Мачадо сказала в інтерв’ю Fox News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Заява Мачадо
За словами опозиціонерки, дії Трампа вона вважає "історичними", оскільки, на її думку, саме вони відкрили шлях до демократичних змін у Венесуелі.
Вона навіть запропонувала президенту США Нобелівську премію миру, яку отримала в жовтні - нагороду, до якої Трамп прагнув роками.
"Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народу. Ця нагорода (Нобелівська премія - редю) венесуельського народу, безумовно, хочемо вручити її йому та поділитися нею з ним", - сказала Мачадо.
Також лідерка опозиції повідомила про намір якнайшвидше повернутися до Венесуели після зміни влади в країні.
Стосунки Мачадо з Трампом
Водночас відносини між венесуельською опозиціонеркою та президентом США залишаються напруженими.
Раніше The Washington Post з посиланням на джерела, близькі до Білого дому, писала, що Трамп був роздратований тим, що Мачадо не відмовилася від Нобелівської премії одразу та не передала її йому.
В його оточенні це називали "серйозною помилкою", яка могла поставити під загрозу її подальшу кар’єру.
Також Трамп сказав, що Мачадо "буде дуже важко стати лідером", зазначивши, що "вона не має підтримки або поваги в країні".
Операція США у Венесуелі та премія миру
Як відомо, 3 січня Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі. Також американські військові захопили та вивезли з країни диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину.
Пізніше лідер Білого дому заявив, що США керуватимуть Венесуелою, доки не забезпечать там безпечний і належний перехід влади.
У жовтні 2025 року норвезький нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру-2025. Нею стала венесуельський політик Марія Коріна Мачадо "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".
Хто така Марія Коріна Мачадо - читайте у матеріалі РБК-Україна.