Мачадо передала Нобелівську премію миру Трампу, - Reuters
Лідерка опозиції Венесуели і лауреатка Нобелівської премії миру-2025 Марія Коріна Мачадо передала медаль Нобелівської премії президенту США Дональду Трампу, відзначивши його розуміння ситуації в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Марія Коріна Мачадо піднесла американському лідеру медаль Нобелівської премії миру, наголосивши, що під час зустрічі змогла обговорити очікування і надії венесуельців у складний період для країни.
При цьому журналістам вона не уточнила, чи прийняв Трамп подарунок офіційно.
Офіційні правила Нобелівської премії
Норвезький Нобелівський комітет раніше заявив, що після оголошення лауреата нагороду не може бути скасовано, розділено або передано іншим особам. Рішення про присудження премії є остаточним і зберігається назавжди.
Історичні прецеденти
Reuters нагадує, що подібні передачі премій уже мали місце в історії. Так, 1943 року лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун подарував медаль міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу, що стало спірним, але задокументованим випадком в історії.
Передісторія
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо запропонувала президенту США Дональду Трампу розділити отриману нею Нобелівську премію миру, підкресливши, що вважає його дії історично значущими і такими, що сприяють демократичним змінам у Венесуелі. Вона зазначила, що медаль премії, яку отримала в жовтні, була нагородою, до якої Трамп прагнув протягом багатьох років.
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру-2025 "за її безперервну роботу з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії".
Мачадо, колишня депутатка Національної асамблеї та засновниця організації "Сумате", брала активну участь у протестах проти режиму Ніколаса Мадуро, очолювала опозиційну партію Vente Venezuela і координувала об'єднання продемократичних сил через альянс Soy Venezuela.
Її діяльність охоплює як політичну боротьбу, так і громадську роботу, включно з благодійними проєктами для дітей та освітніми ініціативами, спрямованими на розвиток демократичних інститутів.
Саме системна і багатопланова робота Мачадо зі зміцнення демократії та захисту громадянських прав в умовах репресивного режиму стала підставою для визнання її заслуг норвезьким Нобелівським комітетом.
Нагадуємо, що венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо присвятила свою Нобелівську премію миру-2025 президенту США Дональду Трампу, наголосивши, що нагорода символізує зусилля всього венесуельського народу в боротьбі за свободу і демократичні зміни.
Зазначимо, що після вручення Нобелівської премії миру венесуельському опозиційному лідеру Марії Коріні Мачадо, один із соратників Ніколаса Мадуро зажадав через Верховний суд позбавити громадянства опозиційних політиків, включно з Мачадо, аргументуючи це їхньою нібито "нелюбов'ю до країни".