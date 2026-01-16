Мачадо передала Нобелівську премію миру Трампу, - Reuters

Лідерка опозиції Венесуели і лауреатка Нобелівської премії миру-2025 Марія Коріна Мачадо передала медаль Нобелівської премії президенту США Дональду Трампу, відзначивши його розуміння ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters .

Марія Коріна Мачадо піднесла американському лідеру медаль Нобелівської премії миру, наголосивши, що під час зустрічі змогла обговорити очікування і надії венесуельців у складний період для країни.

При цьому журналістам вона не уточнила, чи прийняв Трамп подарунок офіційно.

Офіційні правила Нобелівської премії

Норвезький Нобелівський комітет раніше заявив, що після оголошення лауреата нагороду не може бути скасовано, розділено або передано іншим особам. Рішення про присудження премії є остаточним і зберігається назавжди.

Історичні прецеденти

Reuters нагадує, що подібні передачі премій уже мали місце в історії. Так, 1943 року лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун подарував медаль міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу, що стало спірним, але задокументованим випадком в історії.

Передісторія