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Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет в Європі

Новини » Політика    26.12.2018 - 11:28
Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет в Європі
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

За словами глави МЗС Німеччини, Європа ні в якому разі не повинна бути ареною нових дебатів

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет середньої дальності в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zeit.

За словами Мааса, Європа ні в якому разі не повинна бути ареною нових дебатів. Міністр зазначив, що розгортання нових ракет середньої дальності зустріне широкий опір в Німеччині.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН не прийняла запропоновану Росією резолюцію за договором про ракети середньої і меншої дальності.

Як відомо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додало, що тепер доля договору залежить від Росії. Також Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД.

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