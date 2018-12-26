Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет в Європі

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

За словами глави МЗС Німеччини, Європа ні в якому разі не повинна бути ареною нових дебатів

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет середньої дальності в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zeit.

За словами Мааса, Європа ні в якому разі не повинна бути ареною нових дебатів. Міністр зазначив, що розгортання нових ракет середньої дальності зустріне широкий опір в Німеччині.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН не прийняла запропоновану Росією резолюцію за договором про ракети середньої і меншої дальності.

Як відомо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додало, що тепер доля договору залежить від Росії. Також Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД.