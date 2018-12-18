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НАТО дало России последнюю возможность начать выполнять договор о РСМД, - Столтенберг

Новости » Политика    18.12.2018 - 16:20
НАТО дало России последнюю возможность начать выполнять договор о РСМД, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек добавил, что в случае отказа РФ, США будут вынуждены ответить

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО дает России последнюю возможность снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью генсека изданию Postimees.

Генсек добавил, что в случае отказа РФ, США будут вынуждены ответить.

"Мы дали России последнюю возможность снова начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они совершенно точно сказали", - сказал Столтенберг.

Отметим, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавило, что теперь судьба договора зависит от России. Также Йенс Столтенберг призывал Москву к выполнению ДРСМД.

 

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