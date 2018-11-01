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Россия не прислушалась к призывам к диалогу по ДРСМД, - НАТО

Новости » Политика    01.11.2018 - 06:17
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Альянс озабочен развертыванием РФ ракетной системы нового типа

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), посетовав, что диалога с РФ по этому вопросу не вышло. Об этом он заявил по итогам заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"НАТО неоднократно призывала Россию отреагировать на эту озабоченность предметным и прозрачным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с Соединенными Штатами. Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также подверг критике, что Россия не отреагировала на озабоченность альянса в связи с развертыванием ею ракетной системы нового типа под кодовым номером 9M729.

Отмечается, что РФ признавала существование этой ракетной системы, но настаивала, что она соответствует требованиям договора РСМД.

Столтенберг считает, что нежелание Москвы вести диалог по данному вопросу укрепляет убежденность НАТО в том, что данная ракетная система "представляет собой серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для Конгресса США

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