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Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по договору о ракетах

Новости » Политика    21.12.2018 - 21:38
Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по договору о ракетах
Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

Российский проект резолюции не прошел даже простое большинство голосов

Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

"На этот раз (российский, - ред) проект резолюции "О сохранении договора об РСМД" не прошел даже простое большинство голосов", - написал он.

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по договору о ракетахРанее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО дает России последнюю возможность снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавило, что теперь судьба договора зависит от России. Также Йенс Столтенберг призывал Москву к выполнению ДРСМД.

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