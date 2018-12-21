Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по договору о ракетах

Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

Российский проект резолюции не прошел даже простое большинство голосов

Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

"На этот раз (российский, - ред) проект резолюции "О сохранении договора об РСМД" не прошел даже простое большинство голосов", - написал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО дает России последнюю возможность снова начать выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавило, что теперь судьба договора зависит от России. Также Йенс Столтенберг призывал Москву к выполнению ДРСМД.