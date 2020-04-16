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Маас и Лавров обсудили возможность видеоконференции глав МИД "нормандской четверки"

Новости » Политика     16.04.2020 - 17:24
Маас и Лавров обсудили возможность видеоконференции глав МИД "нормандской четверки"
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Дата проведения видеоконференции будет согласована позже

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым возможность проведения видеоконференции глав МИД стран-участниц нормандского формата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

По данным российского МИД, в ходе телефонного разговора Маас и Лавров обменялись мнениями относительно урегулирования ситуации на Донбассе, акцентируя внимание на важности побуждения сторон к выполнению договоренностей, достигнутых во время прошлой "нормандской встречи".

Кроме того, дипломаты договорились провести видеоконференцию руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки". Отмечается, что дату видеоконференции согласуют позже.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев пытается заручиться согласием других стран "нормандской четверки" для проведения нового саммита по урегулированию на Донбассе. Кулеба не исключал возможности проведения саммита в режиме видеоконференции.

Также РБК-Украина писало, что в России отреагировали на заявление Кулебы и отметили, что пока рано говорить о сроках проведения новой встречи в нормандском формате. При этом в России исключают замораживание нормандского формата.

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Новости Украины Хайко МаасЛавровНормандский формат
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