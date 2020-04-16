В России отреагировали на обмен пленными между Киевом и ОРДЛО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В РФ заявили, что это шаг в направлении выполнения решений нормандского саммита

Москва позитивно оценивает обмен пленными на Донбассе, это шаг в направлении выполнения решений нормандского саммита. Об этом заявила пресс-служба МИД, передают росСМИ.

В МИД РФ рассчитывают, что на следующем заседании Минской контактной группы, которое пройдет 22 апреля в формате видеоконференции, "удастся достичь новых договоренностей"

"Позитивно оцениваем состоявшийся обмен, это шаг в правильном направлении по выполнению решений парижского саммита "нормандской четверки" в декабре прошлого года", - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Напомним, у президента Владимира Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.

Потому, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Отметим, в списках на обмен на данный момент находится около 200 людей, однако точное количество удерживаемых можно установить только после полной верификации.