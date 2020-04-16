ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маас та Лавров обговорили можливість відеоконференції глав МЗС "нормандської четвірки"

Новини » Політика     16.04.2020 - 17:24
Маас та Лавров обговорили можливість відеоконференції глав МЗС "нормандської четвірки"
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Дата проведення відеоконференції буде узгоджена пізніше

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас обговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим можливість проведення відеоконференції очільників МЗС країн-учасниць нормандського формату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

За даними російського МЗС, ході телефонної розмови Маас та Лавров обмінялися думками щодо врегулювання ситуації на Донбасі, акцентуючи увагу на важливості спонукання сторін до виконання домовленостей досягнутих під час минулої "нормандської зустрічі".

Крім того, дипломати домовилися провести відеоконференцію очільників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки". Зазначається, що дату відеоконференції узгодять пізніше.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ намагається заручитися згодою інших країн "нормандської четвірки" для проведення нового саміту щодо врегулювання на Донбасі. Кулеба не виключав можливості проведення саміту в режиму відеоконференції.

Також РБК-Україна писало, що в Росії відреагували на заяву Кулеби та зазначили, що поки зарано говорити про терміни проведення нової зустрічі у нормандському форматі. При цьому в Росії виключають замороження нормандського формату.

Єрмак пояснив, чому брав участь у засіданні ТКГ 11 березня У Кабміні оцінили перспективи нормандської зустрічі через коронавірус
Новини України Гайко МаасЛавровНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся