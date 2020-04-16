Маас та Лавров обговорили можливість відеоконференції глав МЗС "нормандської четвірки"

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Дата проведення відеоконференції буде узгоджена пізніше

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас обговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим можливість проведення відеоконференції очільників МЗС країн-учасниць нормандського формату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

За даними російського МЗС, ході телефонної розмови Маас та Лавров обмінялися думками щодо врегулювання ситуації на Донбасі, акцентуючи увагу на важливості спонукання сторін до виконання домовленостей досягнутих під час минулої "нормандської зустрічі".

Крім того, дипломати домовилися провести відеоконференцію очільників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки". Зазначається, що дату відеоконференції узгодять пізніше.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ намагається заручитися згодою інших країн "нормандської четвірки" для проведення нового саміту щодо врегулювання на Донбасі. Кулеба не виключав можливості проведення саміту в режиму відеоконференції.

Також РБК-Україна писало, що в Росії відреагували на заяву Кулеби та зазначили, що поки зарано говорити про терміни проведення нової зустрічі у нормандському форматі. При цьому в Росії виключають замороження нормандського формату.