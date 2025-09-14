М'ясо в Україні дорожчає: в чому причина й коли чекати нового стрибка цін

Скільки сьогодні коштує м'ясо в Україні

Вартість м'яса в Україні залежить, звісно, від його виду. При цьому всі його різновиди подорожчали від минулого року (якщо говорити про середню вартість):

яловичину сьогодні продають за 361,45 гривні за кілограм (торік вона коштувала 297,03 гривні);

свинину сьогодні продають за 215, 28 гривень за кілограм (торік - 182,74 гривні);

філе курятини сьогодні продають за 239,55 гривні за кілограм (торік - 167,36 гривні).

"М'ясо зросло у ціні. Й на це є свої причини", - визнав Гопка.

Він додав, що три основні види тваринного білка, які споживають українці впродовж року, це саме яловичина, свинина та курятина.

"Ці види м'яса не можуть бути в одній ціні. Кон'юктура ринку так побудована, що ціни на дешевші категорії - підштовхують ціни на преміальне м'ясо", - поділився експерт.

Що вплинуло на подорожчання різних видів м'яса

Гопка нагадав, що впродовж першої половини 2023 року Україна почала відновлювати поголів'я свиней.

Проте наприкінці 2024 року воно знову почало зменшуватися - через активні бойові дії на Сході, де були великі підприємства, які складали гарну пропозицію в даному регіоні.

"Через обстріли та зсув лінії фронту ці підприємства закрилися. І кількість поголів'я за рік скоротилась на 10%. Це дало поштовх закупівельним цінам на свинину в цей період зрости на ринку шляхом зменшення пропозицій в цілому", - повідомив фахівець.

За його словами, це також "підштовхнуло ціни на кінцевий сировинний продукт".

"Оскільки різко зросла вартість свинини, то яловичина теж почала поступово дорожчати. Бо вона не може бути на одному рівні зі свининою. Хоч "драйверів" збільшення її вартості не було", - розповів аналітик.

Він додав, що у першій половині 2025 року - паралельно зі зростанням ціни на свинину - поступово збільшувалась і вартість курятини.

Хоча зараз вона "більш-менш стабілізувалася".

Коли м'ясо може знову здорожчати й чому

Згідно з даними Гопки, наша країна намагається нині компенсувати брак свинини імпортом.

Він уточнив, що до 2022 року Україна переважно забезпечувала ринок своєю продукцією (завозила з-за кордону лише 50-100 тонн свинини на рік). Проте зараз цей показник зріс до 200-250 тонн на рік.

При цьому вже найближчим часом - перед зимовими святами - серед покупців традиційно зростатиме попит на свинину. Отже, тоді може "підскочити" й ціна.

Тим часом вартість курятини, за словами експерта, "надалі залежатиме від складу кормів".

"А ті - від врожайності зернових і олійних культур, які зараз ще збирають. Через це вартість курятини може зрости у другій половині осені", - пояснив аналітик.

Він додав, що ціна курятини залежатиме також:

від вартості електроенергії;

від потужностей, які будуть використовуватися на виробництві.

Йдеться про те, що у випадку великих перебоїв зі світлом, доведеться використовувати альтернативні джерела енергії. А це - додаткові витрати.

"Бройлери вирощують за 42 дні. Якщо за цей час із різних причин вони ще не готові до забою, то вже кожен наступний день - це збиток для підприємства", - зауважив експерт.

Він наголосив також, що птахофабрики намагаються реалізувати продукцію одразу.

"А якщо немає світла, то дизельні генератори для холодильників обходяться дорожче. Деякі підприємства використовують сонячні панелі. Але восени-взимку вони є неефективними. Тому на формування ціни сильно впливатиме ситуація з електроенергією", - поділився Гопка.

Економіст Олег Пендзин також висловив думку, що ціна на курятину в Україні може зрости восени, оскільки залежить від цін на корм (в основі якого - кукурудза, врожай якої ще не зібрали).

Водночас він наголосив, що ріст цін на м'ясо всіх видів може стримувати купівельна спроможність населення.

Це, своєю чергою, залежатиме "від того, які доходи очікуються в українців найближчим часом".

"Великого росту цін на м'ясо я не очікую. Якщо подивитись на ціни за рік, то м'ясо подорожчало менше, ніж загальний продовольчий кошик українця. Просто якщо м'ясо стане дуже дороге, його не будуть купувати", - підсумував Пендзин.