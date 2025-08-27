Топ-6 видів найкориснішого м'яса, яке містить багато білка

М'ясо з найвищим вмістом білка забезпечують організм необхідними амінокислотами, які підтримують м'язову масу. Нижче наведено 6 видів м'яса, які найкраще включати у раціон.

Чому важливо їсти м'ясо з високим вмістом білка

Рекомендована добова норма білка становить 0,8 г на кілограм ваги тіла. Це мінімальна кількість білка, яку дорослі повинні споживати щодня, щоб задовольнити свої основні потреби в харчуванні та підтримувати м’язову масу.

Однак, якщо ви регулярно тренуєтеся, то може знадобитися до 1,8 г білка на кілограм ваги тіла, що може скласти щоденну мету в 100 г або більше.

Доктор філософії, дієтолог і доцент Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету Коллін Попп розповів, що варто споживати від 20 до 40 г білка за кожен прийом їжі.

Зг ідно з даними Клівлендської клініки , т варинні білки містять усі дев'ять незамінних амінокислот. В они мають вирішальне значення для росту м'язів.

Однак не все м’ясо однакове. Різні тварини та різні шматки м’яса містять різну кількість білка, жиру та інших поживних речовин.

Яке м'ясо містить найбільше білка

Куряча грудка

На сайті Міністерства сільського господарства США (USDA) йдеться, що 85 г вареної курячої грудки містить:

калорій - 133

білка 27 г

жир - 2,7 г

Куряче філе - одне з найефективніших джерел білка. Одна порція забезпечує достатню кількість добової норми для більшості людей.

Також куряча грудка є гарним джерелом вітаміну B6, який підтримує енергетичний обмін та імунну функцію, а також вітаміну B12, що необхідний для здорової нервової системи.

Він також багатий на мінерали, включаючи залізо, цинк, фосфор і холін, які сприяють здоровому розвитку мозку та пам'яті.

Грудка індички

За даними USDA , і ндича грудка містить:

калорій - 125

білка - 26 г

жир - 1,7 г

Біле м'ясо грудки особливо багате на білок і містить мало калорій порівняно з темним м'ясом. Таке м'ясо може мати невелику перевагу над куркою через нижчий рівень жиру та холестерину.

Індичка містить вітаміни групи B, цинк, селен і холін, що зміцнюють імунітет. Вона також є гарним джерелом триптофану, амінокислоти, яка підтримує відновлення м’язів та вироблення серотоніну й мелатоніну.

Яловича вирізка

85 г яловичої вирізки, за інформацією USD А, містить:

калорій - 160

білка - 25 г

жиру - 6 г

Червоне м’ясо зазвичай калорійніше, ніж біле м’ясо птиці, оскільки воно має вищий вміст жиру, включаючи насичені жири. Саме тому важливо вибирати нежирні шматки яловичини.

Свиняча вирізка

Свиняча вирізка - це ще один корисний вид червоного м’яса, багатий на білок та інші поживні речовини.

Як свідчать дані USD А, п орція смаженої свинячої вирізки вагою 85 г містить:

калорій - 122

білка - 22 г

жиру - 3 г

Свинячу вирізку часто вважають найкориснішою частиною свині. Вона містить менше жиру та калорій і багата на високоякісний білок для росту м’язів.

Свинина містить вітаміни B12, B7, B1 (тіамін), а також антиоксидант коензим Q10. Крім того, вона багата на селен, фосфор, цинк та залізо.

Ягнятина

Ягнятина - це м'ясо молодих овець, яке є чудовим джерелом високоякісного білка. На сайті USD А йдеться, що вирізка ягняти містить:

калорій 177

білка 23 г

жиру 9 г (3,4 грама насичених)

Відбивні з баранячої вирізки містить більше білка порівняно з жирнішими шматками.

Оленина

Це ще одне м'ясо дичини, яке природним чином є нежирним і багатим на білок.

85 г вареної вирізки оленини містять приблизно:

калорій - 127

білка - 25 г

жиру - 2 г

Якщо ви шукаєте червоне м’ясо з високим вмістом білка, але низьким вмістом жиру, оленина - чудовий варіант. Порівняно з яловичиною, оленина має дуже низький вміст насичених жирів, що робить її здоровим джерелом пісного білка.