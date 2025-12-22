"М’яч на полі Ради": ЦВК назвала умови й кроки підготовки до виборів

Для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке розраховувало нюанси проведення повоєнних виборів, тому зараз м'яч на полі Верховної Ради.
Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент (України Володимир Зеленський – ред.) наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови", - зазначив Дубовик.
За його словами, потрібно провести ревізію законодавства, яке розраховано на мирний час. Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів.
Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке розраховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій.
Він також зазначив, що для цього необхідне напрацювання в парламенті дорожньої карти і законопроект. Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства.
"Але в цих умовах м'яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів", - додав він.
Заступник голови ЦВК також підкреслив, що важливо забезпечити якомога більше залучення громадян до виборчих процесів. Зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб, які проживають в інших громадах.
Президент США Дональд Трамп нещодавно різко висловився щодо України, заявивши, що вона нібито втратила демократичний статус через відсутність виборів, повторивши при цьому російські наративи про війну як привід для їх відтермінування.
Нагадаємо, проведення президентських і парламентських виборів в Україні під час воєнного стану нині є фактично неможливим через безпекові ризики та постійні обстріли. Чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня, також не відбулися саме з цієї причини.
Зеленський також наголошував, що держава технічно готова до виборів, однак вони можливі лише після припинення вогню або за умови реальних гарантій безпеки. За його словами, у разі такої підтримки виборчий процес можна було б організувати протягом 60–90 днів.
Водночас Зеленський очікує пропозицій від парламенту щодо змін до законодавства, адже Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що "подумає" над безпековими гарантіями на період можливого голосування, водночас висунувши умови щодо участі жителів тимчасово окупованих територій України.