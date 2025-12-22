"М’яч на полі Ради": ЦВК назвала умови й кроки підготовки до виборів

"У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент (України Володимир Зеленський – ред.) наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови", - зазначив Дубовик.

За його словами, потрібно провести ревізію законодавства, яке розраховано на мирний час. Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів.

Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке розраховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій.

Він також зазначив, що для цього необхідне напрацювання в парламенті дорожньої карти і законопроект. Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства.

"Але в цих умовах м'яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів", - додав він.

Заступник голови ЦВК також підкреслив, що важливо забезпечити якомога більше залучення громадян до виборчих процесів. Зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб, які проживають в інших громадах.