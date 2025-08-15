ua en ru
"М'яч на боці Путіна": глава МЗС Італії про саміт на Алясці

П'ятниця 15 серпня 2025 12:57
"М'яч на боці Путіна": глава МЗС Італії про саміт на Алясці Фото: російський диктатор Володимир Путін (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що від російського диктатора Володимира Путіна залежать результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійській портал RaiNews.

"Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою", - заявив Таяні.

На запитання, від кого залежить успіх саміту, він відповів, що від Путіна.

"Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа (ред. - президент США) і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М’яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським чи ні", - заявив глава італійської МЗС.

Таяні зазначив, що ключовим для саміту є готовність Путіна до діалогу, і його "справжнє бажання припинити війну стане зрозумілим із того, як він відреагує на пропозиції Трампа".

На думку міністра, на цьому етапі Росія намагається максимально зміцнити свої позиції.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, лідери США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін зустрінуться на Алясці, щоб обговорити можливе завершення війни РФ проти України.

Видання Reuters з посиланням на джерела написало, що Путін і Трам можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без присутності України.

А в ISW припускають, що Кремль, ймовірно, спробує використати саміт на Алясці, щоб домогтися послаблення західних санкцій, змістивши увагу з війни в Україні на економічні питання у відносинах зі Сполученими Штатами.

Про три можливі сценарії розвитку подій після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

