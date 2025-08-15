Трамп і Путін на Алясці можуть узгодити перші умови щодо перемир’я, - Reuters

Лідери США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без присутності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні Трамп і Путін зустрінуться на Алясці та проведуть переговори на тлі невизначеності сподівань президента США на укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Зустріч лідерів Росії та США на авіабазі часів Холодної війни на Алясці стане їхніми першими особистими переговорами з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило, що, сторонам, схоже, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову.