Трамп і Путін на Алясці можуть узгодити перші умови щодо перемир’я, - Reuters

США, П'ятниця 15 серпня 2025 10:14
UA EN RU
Трамп і Путін на Алясці можуть узгодити перші умови щодо перемир’я, - Reuters Фото: американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лідери США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без присутності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні Трамп і Путін зустрінуться на Алясці та проведуть переговори на тлі невизначеності сподівань президента США на укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Зустріч лідерів Росії та США на авіабазі часів Холодної війни на Алясці стане їхніми першими особистими переговорами з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило, що, сторонам, схоже, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову.

"Схоже, що будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)", - сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, що сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни України з Росією.

Напередодні саміту, в Кремлі заявили про відданість дипломатичному врегулюванню війни та, як і раніше, звинуватили Україну в небажанні йти на діалог.

Американський лідер оцінив вірогідність невдалих переговорів з Путіним на рівні 25% та зазначив, що у разі провалу, США готові запровадити санкції проти Росії.

В разі ж позитивного результату, планується проведення тристороннього саміту Трамп-Путін-Зеленський.

Зауважимо, що РБК-Україна описало три сценарії для України після переговорів Трампа і Путіна.

