"Мяч на стороне Путина": глава МИД Италии о саммите на Аляске

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что результат саммита на Аляске во многом зависит от готовности главы Кремля вести настоящий диалог. Таяни уверен, что мяч на стороне российского диктатора Владимира Путина.

"Мы можем надеяться, что это станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским. Именно на это мы должны надеяться. Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой", - заявил Таяни.

На вопрос, от кого зависит успех саммита, он ответил, что от Путина.

"Я не знаю, насколько он будет готов выслушать требования Трампа (ред. - президент США) и насколько он хочет достичь прекращения огня, чтобы быстро прекратить войну. Поэтому вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Именно он должен сказать, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет", - заявил глава итальянского МИД.

Таяни отметил, что ключевым для саммита является готовность Путина к диалогу, и его "настоящее желание прекратить войну станет понятным из того, как он отреагирует на предложения Трампа".

По мнению министра, на данном этапе Россия пытается максимально укрепить свои позиции.