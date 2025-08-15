ua en ru
Кремль хоче використати саміт на Алясці для послаблення санкцій, - ISW

П'ятниця 15 серпня 2025 12:03
UA EN RU
Кремль хоче використати саміт на Алясці для послаблення санкцій, - ISW Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кремль, ймовірно, спробує використати саміт на Алясці, щоб домогтися послаблення західних санкцій, змістивши увагу з війни в Україні на економічні питання у відносинах зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, включення до складу російської делегації міністра фінансів РФ Антона Силуанова та генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва свідчить про те, що Кремль прагне перетворити саміт на платформу для обговорення потенційних двосторонніх економічних угод.

Дмитрієв, який раніше представляв Росію як "привабливого економічного партнера" для США, напередодні зустрічі навіть просував наратив, що Аляска нібито є "історичною частиною Росії".

ISW наголошує, що Силуанов має переконати Захід у "неефективності" санкцій і спонукати до їх скасування, а Дмитрієв - створити імідж саміту як великої бізнес-угоди.

Інші російські посадовці відкрито говорять про плани Кремля.

Зокрема, радник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що окрім України, російський диктатор Володимир Путін і презиент США Дональд Трамп обговорюватимуть "величезний" потенціал у сфері торгівлі та економіки.

Депутат Держдуми Олексій Чепа допустив, що на порядку денному можуть бути санкції, а Світлана Журова заявила про "неминучу" економічну угоду після саміту.

ISW попереджає, що погодження США на економічні домовленості без поступок Кремля щодо України може послабити важливий економічний тиск, який Вашингтон нині має на Москву.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливе завершення війни РФ проти України.

У Білому домі оголосили, що саміт в Анкориджі (Аляска) розпочнеться о 22:00 за київським часом. Спершу Путін і Трамп проведуть бесіду тет-а-тет із перекладачами, далі - переговори у розширеному форматі, а завершиться зустріч робочим сніданком.

Після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці події для України можуть розвиватися за трьома сценаріями - від обнадійливого та нейтрального до відверто провального. Що саме може стати поворотним моментом і які наслідки матиме кожен варіант - читайте у матеріалі РБК-Україна.

