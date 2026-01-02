Лютых морозов не будет? Чего ждать от погоды в Украине на выходных
Погода в Украине в течение субботы, 3 января, ожидается без сильных морозов. Между тем в воскресенье, 4 января, может похолодать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Какая погода будет в Украине в субботу и воскресенье
Согласно информации эксперта, завтра (в субботу, 3 января) в Украине будет относительно тепло.
Температура воздуха и ночью, и днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Тем временем на юге и востоке страны будет теплее - до 2-6 градусов выше нуля.
Мокрый снег ожидается при этом:
- на Левобережье Украины;
- в Карпатах.
"На остальной территории - без осадков", - сообщила Диденко.
При этом ветер будет "еще сильный". В Приазовье и в Крыму его скорость может достигать даже 15-22 метров в секунду.
Между тем послезавтра (в воскресенье, 4 января), температура воздуха ночью может снизиться до 2-8 градусов мороза.
Днем при этом ожидается:
- в среднем по Украине - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- на юге - около 2-8 градусов выше нуля.
Мокрый снег и снег в воскресенье вероятен "периодически" в большинстве областей Украины.
В южной части страны синоптик прогнозирует дожди. На западе - без существенных осадков.
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в субботу ожидается облачная.
Небольшой снег возможен ночью. Тогда как днем - преимущественно без осадков.
Прогноз погоды на субботу, 3 января (скриншот: meteo.gov.ua)
В воскресенье же погоду по Украине прогнозируют облачной, с прояснениями.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, солнце в этот день может выглядывать из-за облаков больше всего на западе и севере.
Погода в Украине в воскресенье, 4 января (скриншот: meteo.gov.ua)
Чего ждать от погоды на выходных в Киеве
В Киеве, согласно информации Диденко, в течение 3-4 января будет преобладать облачная погода.
"Но без существенных осадков. Разве что уже вечером в воскресенье пройдет небольшой снег", - отметила специалист.
Ветер в столице ожидается юго-западный, порывистый.
Температура воздуха в Киеве:
- в течение субботы - от 0 до 2 градусов мороза;
- в воскресенье ночью - от 6 до 8 градусов со знаком минус;
- в воскресенье днем - от 0 до 2 градусов мороза.
"Кому интересно - завтра ожидаются магнитные бури", - добавила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
