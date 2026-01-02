ua en ru
Лютых морозов не будет? Чего ждать от погоды в Украине на выходных

Пятница 02 января 2026 14:34
Лютых морозов не будет? Чего ждать от погоды в Украине на выходных В эти выходные погода в Украине ожидается облачная (фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в течение субботы, 3 января, ожидается без сильных морозов. Между тем в воскресенье, 4 января, может похолодать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Какая погода будет в Украине в субботу и воскресенье

Согласно информации эксперта, завтра (в субботу, 3 января) в Украине будет относительно тепло.

Температура воздуха и ночью, и днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Тем временем на юге и востоке страны будет теплее - до 2-6 градусов выше нуля.

Мокрый снег ожидается при этом:

  • на Левобережье Украины;
  • в Карпатах.

"На остальной территории - без осадков", - сообщила Диденко.

При этом ветер будет "еще сильный". В Приазовье и в Крыму его скорость может достигать даже 15-22 метров в секунду.

Между тем послезавтра (в воскресенье, 4 января), температура воздуха ночью может снизиться до 2-8 градусов мороза.

Днем при этом ожидается:

  • в среднем по Украине - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;
  • на юге - около 2-8 градусов выше нуля.

Мокрый снег и снег в воскресенье вероятен "периодически" в большинстве областей Украины.

В южной части страны синоптик прогнозирует дожди. На западе - без существенных осадков.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в субботу ожидается облачная.

Небольшой снег возможен ночью. Тогда как днем - преимущественно без осадков.

Лютых морозов не будет? Чего ждать от погоды в Украине на выходныхПрогноз погоды на субботу, 3 января (скриншот: meteo.gov.ua)

В воскресенье же погоду по Украине прогнозируют облачной, с прояснениями.

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, солнце в этот день может выглядывать из-за облаков больше всего на западе и севере.

Лютых морозов не будет? Чего ждать от погоды в Украине на выходныхПогода в Украине в воскресенье, 4 января (скриншот: meteo.gov.ua)

Чего ждать от погоды на выходных в Киеве

В Киеве, согласно информации Диденко, в течение 3-4 января будет преобладать облачная погода.

"Но без существенных осадков. Разве что уже вечером в воскресенье пройдет небольшой снег", - отметила специалист.

Ветер в столице ожидается юго-западный, порывистый.

Температура воздуха в Киеве:

  • в течение субботы - от 0 до 2 градусов мороза;
  • в воскресенье ночью - от 6 до 8 градусов со знаком минус;
  • в воскресенье днем - от 0 до 2 градусов мороза.

"Кому интересно - завтра ожидаются магнитные бури", - добавила синоптик.

Лютых морозов не будет? Чего ждать от погоды в Украине на выходныхПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда на самом деле началась зима в Киеве.

Между тем в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

