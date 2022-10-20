Людмила Кіченок у парі з латвійкою стартувала з перемоги в Мексиці

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Єленою Остапенко здолала опір пари Хао-Чін Чань і Луціє Градецкої на турнірі в мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Guadalajara Open Akron, парний розряд, жінки, 1/16 фіналу

Чань/Градецка – Л. Кіченок/Остапенко – 0:2 (4:6, 1:6)

Українсько-латвійський дует впорався зі суперницями за два сети. До середини стартової партії Кіченок із Остапенко підійшли з відставанням через програну власну подачу (2:3). Проте, в цей момент вони додали, заграли впевніше та з двома брейками закрили сет за 40 хвилин.

У другому ж боротьби взагалі не вийшло. Чотири (!) гейми українка з латвійкою взяли під "нуль", зокрема один із них – на подачі Чань і Градецкої. Двічі Кіченок та Остапенко перемагали в трьох геймах поспіль, а їхній шлях до перемоги опонентки зуміли призупинити лише раз за 24 хвилини.

У наступному колі пара українки та латвійки зустрінеться з дуетом чешки Фрухвіртової та естонки Канепі. Матч запланований на 21 жовтня. Відомі й потенційні суперниці в чвертьфіналі – чеська пара Крейчікова/Сінякова.

Раніше українка Цуренко оголосила про дострокове завершення сезону-2022. Досвідчена тенісистка вирішила всерйоз полікувати травмований лікоть. Лікування буде консервативним – без оперативного втручання.