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Людмила Киченок в паре с латышкой стартовала с победы в Мексике

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Гвадалахара, Четверг 20 октября 2022 09:32
Людмила Киченок в паре с латышкой стартовала с победы в Мексике Фото: Людмила Киченок продолжит выступления в Гвадалахаре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко одолела сопротивление пары Хао-Чин Чань и Луцие Градецкой на турнире в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guadalajara Open Akron, парный разряд, женщины, 1/16 финала

Чань/Градецка – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (4:6, 1:6)

Украинско-латвийский дуэт справился с соперницами за два сета. К середине стартовой партии Киченок из Остапенко подошли с отставанием из-за проигранной собственной подачи (2:3). Однако в этот момент они добавили, заиграли увереннее и с двумя брейками закрыли сет за 40 минут.

Во втором же борьбе вообще не получилось. Четыре (!) гейма украинка с латышкой взяли под "ноль", в том числе один из них – на подаче Чань и Градецкой. Дважды Киченок и Остапенко побеждали в трех геймах подряд, а их путь к победе оппонентки сумели приостановить всего раз за 24 минуты.

В следующем круге пара украинки и латвийки встретится с дуэтом чешки Фрухвиртовой и эстонки Канепи. Матч запланирован на 21 октября. Известны и потенциальные соперницы в четвертьфинале – чешская пара Крейчикова/Синякова.

Ранее украинка Цуренко объявила о досрочном завершении сезона-2022. Опытная теннисистка решила всерьез полечить травмированный локоть. Лечение будет консервативным – без оперативного вмешательства.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

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