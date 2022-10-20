Людмила Киченок в паре с латышкой стартовала с победы в Мексике
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко одолела сопротивление пары Хао-Чин Чань и Луцие Градецкой на турнире в мексиканской Гвадалахаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Guadalajara Open Akron, парный разряд, женщины, 1/16 финала
Чань/Градецка – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (4:6, 1:6)
Украинско-латвийский дуэт справился с соперницами за два сета. К середине стартовой партии Киченок из Остапенко подошли с отставанием из-за проигранной собственной подачи (2:3). Однако в этот момент они добавили, заиграли увереннее и с двумя брейками закрыли сет за 40 минут.
Во втором же борьбе вообще не получилось. Четыре (!) гейма украинка с латышкой взяли под "ноль", в том числе один из них – на подаче Чань и Градецкой. Дважды Киченок и Остапенко побеждали в трех геймах подряд, а их путь к победе оппонентки сумели приостановить всего раз за 24 минуты.
В следующем круге пара украинки и латвийки встретится с дуэтом чешки Фрухвиртовой и эстонки Канепи. Матч запланирован на 21 октября. Известны и потенциальные соперницы в четвертьфинале – чешская пара Крейчикова/Синякова.
Ранее украинка Цуренко объявила о досрочном завершении сезона-2022. Опытная теннисистка решила всерьез полечить травмированный локоть. Лечение будет консервативным – без оперативного вмешательства.
К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.