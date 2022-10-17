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Українка Калініна покращила позиції в топ-50 рейтингу WTA

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Понеділок 17 жовтня 2022 10:11
Українка Калініна покращила позиції в топ-50 рейтингу WTA Фото: Ангеліна Калініна показала прогрес за тиждень (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна піднялася на дві сходинки класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Її співвітчизниці натомість погіршили становище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

25-річна перша ракетка України піднялася на 43-тє місце в рейтингу тенісисток-професіоналок. Прогрес українки за тиждень – дві позиції.

Калініна минулого тижня дійшла до чвертьфіналу турніру WTA в румунському Клужі. Там вона в трьох сетах поступилася росіянці Блінковій (7:6, 1:6, 3:6). Перед поразкою українка встигла вибити зі змагань канадку Бушар і бельгійку Бонавентюр.

Співвітчизниці Калініної з топ-100 втратили позиції. Зокрема, Марта Костюк втратила дві сходинки та опустилася на 58-ме місце. Ще гірші справи в Лесі Цуренко (98-ме) та Даяни Ястремської (99-те).

Беззаперечним лідером оновленого рейтингу найкращих тенісисток планети залишилася полька Іга Свьонтек (10835 очок), яка напередодні виграла турнір у Сан-Дієго. У трійці найсильніших втрималися туніска Онс Жабер і Анетт Контавейт із Естонії.

Українка Калініна покращила позиції в топ-50 рейтингу WTA

До слова, екс-перша ракетка України Світоліна народила доньку та назвала її Скай.

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