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Третя ракетка України достроково завершила сезон: що трапилося

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Вівторок 18 жовтня 2022 11:34
Третя ракетка України достроково завершила сезон: що трапилося Фото: Леся Цуренко повернеться на корт у 2023 році (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко оголосила про припинення виступів до наступного року. Паузу вона використає на лікування задавненої травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсменки.

33-річна українка більше не виходитиме на корт цьогоріч. Досвідчена тенісистка приділить час травмованому ліктю.

"На жаль, вимушена завершити виступи на турнірах у цьому році, щоб полікувати лікоть", – заявила Цуренко та уточнила, що це "не операція – просто багато лікування, інколи болісного".

Спортсменка зізналася, що ушкодження понад 3 роки заважає їй стабільно виступати. Саме з хворим ліктем пов'язані часті зняття українки з турнірів. У 2022 році Цуренко покинула низку змагань достроково, зокрема в Істборні та Будапешті.

Цьогоріч українка з турнірів "Великого шолома" найкраще виступила на Вімблдоні. Там 33-річна тенісистка дійшла до 3-го раунду, де в трьох сетах поступилася німкені Німаєр.

Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі, а до цього українсько-латвійський дует виступить у Гвадалахарі.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

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