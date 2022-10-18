Третя ракетка України достроково завершила сезон: що трапилося
Українська тенісистка Леся Цуренко оголосила про припинення виступів до наступного року. Паузу вона використає на лікування задавненої травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсменки.
33-річна українка більше не виходитиме на корт цьогоріч. Досвідчена тенісистка приділить час травмованому ліктю.
"На жаль, вимушена завершити виступи на турнірах у цьому році, щоб полікувати лікоть", – заявила Цуренко та уточнила, що це "не операція – просто багато лікування, інколи болісного".
Спортсменка зізналася, що ушкодження понад 3 роки заважає їй стабільно виступати. Саме з хворим ліктем пов'язані часті зняття українки з турнірів. У 2022 році Цуренко покинула низку змагань достроково, зокрема в Істборні та Будапешті.
Цьогоріч українка з турнірів "Великого шолома" найкраще виступила на Вімблдоні. Там 33-річна тенісистка дійшла до 3-го раунду, де в трьох сетах поступилася німкені Німаєр.
Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі, а до цього українсько-латвійський дует виступить у Гвадалахарі.
Hope next year will be better pic.twitter.com/qMbHPG5WbZ— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) October 17, 2022
До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.
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