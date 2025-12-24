Люди без світла по 15-20 годин: гендиректор ДТЕК заявив про найважчу зиму

Для України ця зима є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. У ряді регіонів населення знаходиться без світла по 15-20 годин на добу.
Про це заявив CEO ДТЕК Максим Тимченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"З вересня цього року лише електростанції ДТЕК ворог атакував понад шість разів. Майбутня зима буде найважчою з часів повномасштабного вторгнення", - зазначив Тимченко.
За словами генерального директора ДТЕК, українці навіть за температури близько нуля залишаються по 15-20 годин без електроенергії.
Він також зазначив, що понад 50% енергетичних потужностей ДТЕК були пошкоджені, або зруйновані з вересня. Росіяни з початку осені атакують усе: виробництво, передачу, газову інфраструктуру, видобуток вугілля, загалом всю енергетичну інфраструктуру.
"Чим далі, тим стає дедалі складніше проводити відновлення, тому що, на жаль, у нас закінчується наше обладнання. Сьогодні це головна проблема", - підкреслив Тимченко.
Також він додав, що головна проблема полягає в тому, що у енергетиків немає додаткових трансформаторів, генераторів чи турбін, і немає часу запустити їх у виробництво вже цієї зими.
"Нам потрібно знайти вживане обладнання. Ось чому наші команди подорожують по всій Європі, щоб знайти будь-яке обладнання до ТЕС, яке ми можемо привезти до України, щоб якомога швидше поповнити запаси", - підкреслив він.
Тимченко також підсумував, що українським енергетикам сьогодні потрібні три речі: протиповітряна оборона, вживане обладнання для ремонту, і фінансування придбання цього обладнання.
Нагадаємо, вранці 24 грудня російські війська завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. У зв'язку з цим місто вимушено переходить на режим "енергоострова".
Загалом у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.
Окрім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.