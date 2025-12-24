Люди без света по 15-20 часов: гендиректор ДТЭК заявил о самой тяжелой зиме

"С сентября этого года только электростанции ДТЭК враг атаковал более шести раз. Предстоящая зима будет самой тяжелой со времен полномасштабного вторжения", - отметил Тимченко.

По словам генерального директора ДТЭК, украинцы даже при температуре около нуля остаются по 15-20 часов без электроэнергии.

Он также отметил, что более 50% энергетических мощностей ДТЭК были повреждены, или разрушены с сентября. Россияне с начала осени атакуют все: производство, передачу, газовую инфраструктуру, добычу угля, в общем всю энергетическую инфраструктуру.

"Чем дальше, тем становится все сложнее проводить восстановление, потому что, к сожалению, у нас заканчивается наше оборудование. Сегодня это главная проблема", - подчеркнул Тимченко.

Также он добавил, что главная проблема заключается в том, что у энергетиков нет дополнительных трансформаторов, генераторов или турбин, и нет времени запустить их в производство уже этой зимой.

"Нам нужно найти подержанное оборудование. Вот почему наши команды путешествуют по всей Европе, чтобы найти любое оборудование к ТЭС, которое мы можем привезти в Украину, чтобы как можно быстрее пополнить запасы", - подчеркнул он.

Тимченко также подытожил, что украинским энергетикам сегодня нужны три вещи: противовоздушная оборона, подержанное оборудование для ремонта, и финансирование приобретения этого оборудования.