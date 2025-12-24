ua en ru
Люди без світла по 15-20 годин: гендиректор ДТЕК заявив про найважчу зиму

Середа 24 грудня 2025 14:59
UA EN RU
Люди без світла по 15-20 годин: гендиректор ДТЕК заявив про найважчу зиму Фото: люди без світла по 15-20 годин через удари РФ по енергетиці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для України ця зима є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. У ряді регіонів населення знаходиться без світла по 15-20 годин на добу.

Про це заявив CEO ДТЕК Максим Тимченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"З вересня цього року лише електростанції ДТЕК ворог атакував понад шість разів. Майбутня зима буде найважчою з часів повномасштабного вторгнення", - зазначив Тимченко.

За словами генерального директора ДТЕК, українці навіть за температури близько нуля залишаються по 15-20 годин без електроенергії.

Він також зазначив, що понад 50% енергетичних потужностей ДТЕК були пошкоджені, або зруйновані з вересня. Росіяни з початку осені атакують усе: виробництво, передачу, газову інфраструктуру, видобуток вугілля, загалом всю енергетичну інфраструктуру.

"Чим далі, тим стає дедалі складніше проводити відновлення, тому що, на жаль, у нас закінчується наше обладнання. Сьогодні це головна проблема", - підкреслив Тимченко.

Також він додав, що головна проблема полягає в тому, що у енергетиків немає додаткових трансформаторів, генераторів чи турбін, і немає часу запустити їх у виробництво вже цієї зими.

"Нам потрібно знайти вживане обладнання. Ось чому наші команди подорожують по всій Європі, щоб знайти будь-яке обладнання до ТЕС, яке ми можемо привезти до України, щоб якомога швидше поповнити запаси", - підкреслив він.

Тимченко також підсумував, що українським енергетикам сьогодні потрібні три речі: протиповітряна оборона, вживане обладнання для ремонту, і фінансування придбання цього обладнання.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, вранці 24 грудня російські війська завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. У зв'язку з цим місто вимушено переходить на режим "енергоострова".

Загалом у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Окрім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

