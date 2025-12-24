ua en ru
Люди без света по 15-20 часов: гендиректор ДТЭК заявил о самой тяжелой зиме

Среда 24 декабря 2025 14:59
UA EN RU
Люди без света по 15-20 часов: гендиректор ДТЭК заявил о самой тяжелой зиме Фото: люди без света по 15-20 часов из-за ударов РФ по энергетике (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для Украины эта зима является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В ряде регионов население находится без света по 15-20 часов в сутки.

Об этом заявил CEO ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"С сентября этого года только электростанции ДТЭК враг атаковал более шести раз. Предстоящая зима будет самой тяжелой со времен полномасштабного вторжения", - отметил Тимченко.

По словам генерального директора ДТЭК, украинцы даже при температуре около нуля остаются по 15-20 часов без электроэнергии.

Он также отметил, что более 50% энергетических мощностей ДТЭК были повреждены, или разрушены с сентября. Россияне с начала осени атакуют все: производство, передачу, газовую инфраструктуру, добычу угля, в общем всю энергетическую инфраструктуру.

"Чем дальше, тем становится все сложнее проводить восстановление, потому что, к сожалению, у нас заканчивается наше оборудование. Сегодня это главная проблема", - подчеркнул Тимченко.

Также он добавил, что главная проблема заключается в том, что у энергетиков нет дополнительных трансформаторов, генераторов или турбин, и нет времени запустить их в производство уже этой зимой.

"Нам нужно найти подержанное оборудование. Вот почему наши команды путешествуют по всей Европе, чтобы найти любое оборудование к ТЭС, которое мы можем привезти в Украину, чтобы как можно быстрее пополнить запасы", - подчеркнул он.

Тимченко также подытожил, что украинским энергетикам сегодня нужны три вещи: противовоздушная оборона, подержанное оборудование для ремонта, и финансирование приобретения этого оборудования.

Удары РФ по энергетике

Напомним, утром 24 декабря российские войска нанесли серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В связи с этим город вынужденно переходит на режим "энергоострова".

Всего в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.

