Люди скаржаться, що "Київ Цифровий" не працює: що відомо

Що відомо про збій у "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" - державний мобільний застосунок для мешканців Києва.

Він поєднує в собі міські сервіси та надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.

Сьогодні, 19 вересня, користувачі втратили змогу повноцінно ним скористатись.

"Сервіси на ремонті", - наголошується під час спроби входу.

Уточнюється, що "треба трохи часу для технічних робіт".

"Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки доступні лише можливості в офлайні та сповіщення про повітряну тривогу", - пояснюють українцям.

Крім того, користувачам радять "спробувати ще раз пізніше".

Тимчасовий збій у "Київ Цифровий" (скриншот із додатку)