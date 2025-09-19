ua en ru
Люди скаржаться, що "Київ Цифровий" не працює: що відомо

П'ятниця 19 вересня 2025 12:46
Люди скаржаться, що "Київ Цифровий" не працює: що відомо
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 19 вересня, у застосунку "Київ Цифровий" стався збій. Користувачам повідомляють, що "Сервіси на ремонті".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що відомо про збій у "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" - державний мобільний застосунок для мешканців Києва.

Він поєднує в собі міські сервіси та надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.

Сьогодні, 19 вересня, користувачі втратили змогу повноцінно ним скористатись.

"Сервіси на ремонті", - наголошується під час спроби входу.

Уточнюється, що "треба трохи часу для технічних робіт".

"Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки доступні лише можливості в офлайні та сповіщення про повітряну тривогу", - пояснюють українцям.

Крім того, користувачам радять "спробувати ще раз пізніше".

Люди скаржаться, що &quot;Київ Цифровий&quot; не працює: що відомоТимчасовий збій у "Київ Цифровий" (скриншот із додатку)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у застосунку "Київ Цифровий" з'явилася Мапа доступності об'єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар'єрності міських закладів

Крім того, нещодавно у Києві запустили "Квартирний облік" онлайн, корисний для містян і ВПО.

Читайте також про запровадження в Україні єдиної форми квитків для всіх видів громадського транспорту - коли запрацюють зміни, на який транспорт розраховані нові квитки та чим вони відрізнятимуться від старих.

