Люди жалуются, что "Киев Цифровой" не работает: что известно

Сегодня, 19 сентября, в приложении "Киев Цифровой" произошел сбой. Пользователям сообщают, что "Сервисы на ремонте".

Об этом сообщает РБК-Украина .

Что известно о сбое в "Киев Цифровой"

"Киев Цифровой" - государственное мобильное приложение для жителей Киева.

Оно сочетает в себе городские сервисы и предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковке, записи в ЦНАП, голосованию за петиции и т.п.

Сегодня, 19 сентября, пользователи потеряли возможность полноценно им воспользоваться.

"Сервисы на ремонте", - подчеркивается при попытке входа.

Уточняется, что "нужно немного времени для технических работ".

"Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока доступны только возможности в оффлайне и оповещения о воздушной тревоге", - объясняют украинцам.

Кроме того, пользователям советуют "попробовать еще раз позже".

Временный сбой в "Киев Цифровой" (скриншот из приложения)