Люди жалуются, что "Киев Цифровой" не работает: что известно

Пятница 19 сентября 2025 12:46
Люди жалуются, что "Киев Цифровой" не работает: что известно "Киев Цифровой" не работает из-за сбоя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 19 сентября, в приложении "Киев Цифровой" произошел сбой. Пользователям сообщают, что "Сервисы на ремонте".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что известно о сбое в "Киев Цифровой"

"Киев Цифровой" - государственное мобильное приложение для жителей Киева.

Оно сочетает в себе городские сервисы и предоставляет доступ ко многим полезным услугам - оплате транспорта, информации о чрезвычайных ситуациях (воздушные тревоги, отключение света), услугам ЖКХ, парковке, записи в ЦНАП, голосованию за петиции и т.п.

Сегодня, 19 сентября, пользователи потеряли возможность полноценно им воспользоваться.

"Сервисы на ремонте", - подчеркивается при попытке входа.

Уточняется, что "нужно немного времени для технических работ".

"Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока доступны только возможности в оффлайне и оповещения о воздушной тревоге", - объясняют украинцам.

Кроме того, пользователям советуют "попробовать еще раз позже".

Люди жалуются, что &quot;Киев Цифровой&quot; не работает: что известноВременный сбой в "Киев Цифровой" (скриншот из приложения)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в приложении "Киев Цифровой" появилась Карта доступности объектов, которая поможет киевлянам ориентироваться в безбарьерности городских заведений

Кроме того, недавно в Киеве запустили "Квартирный учет" онлайн, полезный для горожан и ВПЛ.

Читайте также о введении в Украине единой формы билетов для всех видов общественного транспорта - когда заработают изменения, на какой транспорт рассчитаны новые билеты и чем они будут отличаться от старых.

