"Людей зібрали в церкві": стали відомі подробиці викрадення цивільних у Грабовському

За його словами, більшість населення цього селища вже було евакуйовано. Там залишилися здебільшого особи похилого віку, які у письмовій формі відмовились від евакуації.

"Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин. Вони їх просто спершу завели у приміщення місцевої церкви, а потім звідти потягнули на територію РФ. Почали просто водити там - це ж не місто, це фактично маленьке село", - розповів Трегубов.

Він також повідомив, що наразі достеменно невідомо, чи вивозили окупанти людей під загрозою зброї.