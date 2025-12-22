"Людей собрали в церкви": стали известны подробности похищения гражданских в Грабовском

Россияне перед тем, как вывезти гражданских людей из поселка Грабовского на Сумщине, собрали их в помещении церкви. В основном это лица пожилого возраста, которые отказались от эвакуации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE.
По его словам, большинство населения этого поселка уже было эвакуировано. Там остались в основном лица пожилого возраста, которые в письменной форме отказались от эвакуации.
"Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов. Они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию РФ. Начали просто водить там - это же не город, это фактически маленькое село", - рассказал Трегубов.
Он также сообщил, что пока точно неизвестно, вывозили ли оккупанты людей под угрозой оружия.
Напомним, 20 декабря в СМИ обнародовали информацию, что россияне зашли в село Грабовское и принудительно вывезли оттуда примерно 50 человек.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию. Он отметил, что враг задержал гражданских 18 декабря, удерживая их без доступа к связи и надлежащих условий, а уже 20 числа людей вывезли в Россию.
Начальник управления коммуникаций Группы объединенных сил Виктор Трегубов тоже подтвердил информацию, добавив, что в основном среди 50 человек были гражданские мужчины.
Отметим, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на преступление оккупантов в Грабовском. Он отметил, что действия России имеют все признаки терроризма.
Кроме того, в Группе объединенных сил сообщили, что бои за населенный пункт продолжаются и ВСУ пытаются вытеснить противника обратно на территорию РФ.