Любой ущерб ЗАЭС - самоубийство. Генсек ООН призвал к демилитаризации станции

По словам Гутерриша, сейчас необходимо срочно подписать соглашение, которое восстановит гражданский статус Запорожской АЭС и обеспечит ее безопасность.

"Мы должны сказать все как есть - любой потенциальный ущерб ЗАЭС - это самоубийство", - подчеркнул он.

Он также добавил, что Украина сможет обеспечить безопасность возможной миссии сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при условии согласии Киева и Москвы.

"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы объекты станции или ее окрестности не стали целью военных операций. Военная техника и персонал должны быть выведены с территории станции. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил и техники на этом объекте. Район должен быть демилитаризован", - резюмировал Гутерриш.