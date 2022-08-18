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Любой ущерб ЗАЭС - самоубийство. Генсек ООН призвал к демилитаризации станции

Фото: Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Территорию Запорожской АЭС необходимо срочно демилитаризировать, поскольку любой ущерб станции является самоубийством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое приводит CNN.

По словам Гутерриша, сейчас необходимо срочно подписать соглашение, которое восстановит гражданский статус Запорожской АЭС и обеспечит ее безопасность.

"Мы должны сказать все как есть - любой потенциальный ущерб ЗАЭС - это самоубийство", - подчеркнул он.

Он также добавил, что Украина сможет обеспечить безопасность возможной миссии сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при условии согласии Киева и Москвы.

"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы объекты станции или ее окрестности не стали целью военных операций. Военная техника и персонал должны быть выведены с территории станции. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил и техники на этом объекте. Район должен быть демилитаризован", - резюмировал Гутерриш.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша.

Более детально о ее итогах можете узнать в материале РБК-Украина "Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: все подробности".

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Запорожская АЭСООНАнтониу Гутерриш