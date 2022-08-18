Во Львове завершилась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем завершились во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk .

Они стартовали после двусторонних переговоров глав Украины и Турции, которые продлились 2 часа.

По информации издания, трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша длились около 40 минут.

Напомним, сегодня Эрдоган прибыл во Львов с официальным визитом сегодня, 18 августа, а Гутерриш - вчера, 17 августа. Они приехали в Украину для переговоров с Зеленским.

Более детально о переговорах можете узнать в материале РБК-Украина "Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: первые подробности".

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