RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будь-яка шкода ЗАЕС - самогубство. Генсек ООН закликав до демілітаризації станції

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Територію Запорізької АЕС необхідно терміново демілітаризувати, оскільки будь-яка шкода станції є самогубством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яке наводить CNN.

За словами Гутерріша, зараз необхідно терміново підписати угоду, яка відновить цивільний статус Запорізької АЕС і гарантуватиме її безпеку.

"Ми повинні сказати все як є - будь-який потенційна шкода ЗАЕС - це самогубство", - підкреслив він.

Він також додав, що Україна зможе забезпечити безпеку можливої місії співробітників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за умови згоди Києва і Москви.

"Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб об'єкти станції або її околиці не стали метою військових операцій. Військова техніка і персонал повинні бути виведені з території станції. Необхідно уникати подальшого розгортання сил і техніки на цьому об'єкті. Район повинен бути демілітаризований", - резюмував Гутерріш.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша.

Більш детально про її підсумки можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем: всі подробиці".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСООНАнтоніу Гутерріш