ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ляшко: школы заработают с 1 сентября в обычном режиме, но есть исключения

Украина, Суббота 18 июля 2020 00:12
Ляшко: школы заработают с 1 сентября в обычном режиме, но есть исключения
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Сейчас сложно спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь

Украинские дети смогут начать посещать уроки в школах 1 сентября в обычном режиме. Закрываться учебные заведения будут в районах с "красной зоной".

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

Он подчеркнул, что сложно спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на сентябрь.

"Красная зона" в этих районах, это не будет что-то необычное, это мы уже знаем, что такое эпидпорог. То есть, если "красная зона", школа закрывается на определенный период времени", - отметил Ляшко.

По его словам, тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.

Напомним, варианты посещения детьми школ с 1 сентября называл временный руководитель Минобразования Сергей Шкарлет.

Кроме того, при каком условии школы вернутся к классическому образовательному процессу, рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время в Раде считают, что к полноценному дистанционному обучению Украина еще не готова.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Олег ЛяшкоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь