Шмыгаль рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины заявил, что сейчас правительство работает над продолжением обучения детей в условиях пандемии

При условии умеренного развития эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с эпидемией.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, весь мир готовится к новой волне коронавируса и поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.

"Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность", - заявил Шмыгаль.

Также он добавил, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.

"Мы также над этим работаем и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине. Образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это режим масочный, дистанция и дезинфекция", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство образования планирует с сентября продолжить проект Всеукраинская школа-онлайн.

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Автор: Анастасия Светлевская