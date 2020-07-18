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Ляшко: школи запрацюють з 1 вересня в звичайному режимі, але є винятки

Україна, Субота 18 липня 2020 00:12
Ляшко: школи запрацюють з 1 вересня в звичайному режимі, але є винятки
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Зараз складно спрогнозувати эпидситуацию на вересень

Українські діти зможуть почати відвідувати уроки в школах 1 вересня в звичайному режимі. Закриватися навчальні заклади будуть в районах з "червоною зоною".

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

Він підкреслив, що складно спрогнозувати епідеміологічну ситуацію по коронавирусу на вересень.

"Червона зона" в цих районах, це не буде щось незвичайне, це ми вже знаємо, що таке епідпоріг. Тобто, якщо "червона зона", школа закривається на певний період часу", - зазначив Ляшко.

За його словами, тотального закриття шкіл на території країни не буде, якщо епідпоріг з грипу та ГРВІ буде в межах норми.

Нагадаємо, варіанти відвідування дітьми шкіл з 1 вересня називав тимчасовий керівник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Крім того, за яких умови школи повернуться до класичного освітнього процесу, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У той же час у Раді вважають, що до повноцінного дистанційного навчання Україна ще не готова.

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