В Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению

Фото: первое сентября (РБК-Украина)

В Украине к этому не готовы технологически

Украина не готова к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса. К этому украинские учебные заведения не готовы технологически.

Об этом заявил Сергей Бабак, председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа", в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что дистанционное образование в Украине пока не готово заменить очное образование, но оно может быть "дополнительным инструментом" для получения знаний.

"Делать его полноценным? Оно еще к этому не готово технологически и это совсем другие методы преподавания", - отметил Бабак.

Однако, по его словам, именно дистанционное образование должно продолжаться в школах, если 1 сентября детям запретят идти в школы.

"Насчет первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования... Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - сказал Бабак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключил возможность продолжения дистанционного обучения в следующем учебном году.

РБК-Украина писало, что в Минобразования заявляли, что всеукраинская онлайн-школа будет продолжена с 1 сентября, но формат пока несогласованный.

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Автор: Инна Собора