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Смешанная форма обучения и по сменам: как дети будут посещать школу с 1 сентября

Новости » Политика     04.07.2020 - 15:27
Смешанная форма обучения и по сменам: как дети будут посещать школу с 1 сентября
Фото: Сергей Шкарлет (gorod cn ua.jpg)

Министр образования пока не представляет, как первоклассники смогут пойти в школу дистанционно

Министерство образования Украины разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

Об этом сообщил и.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, он пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

При этом он отметил, что Минобразования разрабатывают запасные варианты на новый учебный год. По его словам, возможна и смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн, или проведение уроков по сменам.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября.

Кроме того, в Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению в условиях пандемии.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Минобразованияшкола
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