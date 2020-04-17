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Ляшко объяснил повторное закрытие рынков

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 00:14
Ляшко объяснил повторное закрытие рынков
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Причиной закрытия рынков стали нарушения противоэпидемических условий, при которых они могли работать

Постановление главного санитарного врача Украины с рекомендацией местным органам власти запретить функционирование рынков была вызвана игнорированием противоэпидемических условий, при которых они могли работать. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, рынкам разрешили работать, чтобы обеспечить доступ к продуктам питания малообеспеченным слоям населения.

"Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях, основная цель, которую мы преследовали - это доступность к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. Некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, Нацполиция зафиксировала целый ряд нарушений, поэтому было принято решение отозвать постановление, которым прописывалась возможность работы рынков.

Также, по словам Ляшко, дополнительно выдано постановление главного санитарного врача Украины, которое "дает рекомендацию органам местного самоуправления закрыть рынки".

Напомним, 14 апреля Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина.

Как писало РБК-Украина, 8 апреля Ляшко предупреждал, что Министерство здравоохранения может запретить работу всех рынков в Украине без исключений в случае систематических нарушений условий карантина.

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