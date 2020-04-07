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Минздрав запретит работу всех рынков в случае нарушения условий карантина, - Ляшко

Новости » Общество     07.04.2020 - 06:44
Минздрав запретит работу всех рынков в случае нарушения условий карантина, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Полиция будет следить за ситуацией на рынках в понедельник-вторник, а в среду будет решение

Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, запретить работу всех рынков в Украине без исключений в случае систематических нарушений условий карантина. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в ефире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, в течение понедельника-вторника полиция будет реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают специальных условий работы в условиях карантина.

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения... Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.

Напомним, в Запорожской области положительный тест на коронавирус оказался у директора рынка. Часть рынка продолжала работу даже в условиях карантина. Сейчас состояние здоровья директора рынка тяжелое, мужчина находится на лечении в медицинском учреждении. Полиция устанавливает всех, с кем контактировал больной.

Добавим, в Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на заболевание коронавирусом в Украине. Тестирование будет внедряться в несколько этапов. Также планируется запуск работы мобильных лабораторий.

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