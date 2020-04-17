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Ляшко пояснив повторне закриття ринків

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 00:14
Ляшко пояснив повторне закриття ринків
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Причиною закриття ринків стали порушення протиепідемічних умов, при яких вони могли працювати

Постанова головного санітарного лікаря України з рекомендацією місцевим органам влади заборонити функціонування ринків була викликана ігноруванням протиепідемічних умов, при яких вони могли працювати. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами,ринкам дозволили працювати, аби забезпечити доступ до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення.

"Коли ми видавали попередню постанову, якою рекомендували відкривати ринки за певних умов, основна мета, яку ми переслідували - це доступність до харчових продуктів малозабезпеченим верствам населення. Деякі органи місцевого самоврядування сприйняли цю постанову як керівництво до дії і відкрили майже всі ринки", - сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, Нацполіція зафіксувала низку порушень, тому було прийнято рішення відкликати постанову, якою прописувалася можливість роботи ринків.

Також, за словами Ляшка, додатково видано постанову головного санітарного лікаря України, яке "дає рекомендацію органам місцевого самоврядування закрити ринки".

Нагадаємо, 14 квітня Міністерство охорони здоров'я повторно заборонило роботу ринків на час карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 квітня Ляшко попереджав, що Міністерство охорони здоров'я може заборонити роботу всіх ринків в Україні без винятків у разі систематичних порушень умов карантину.

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