Во Львове рынкам разрешили работать еще несколько дней

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рынки будут работать до 18 апреля

Городские власти Львова во время карантина разрешили работу продуктовых рынков в городе до субботы, 18 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, рынки будут работать до 16:00 еще несколько дней. Ранее планировалось закрыть все рынки до конца текущего дня.

"Только что получили официальное разъяснение господина Ляшко о том, что его позиция относительно закрытия рынков является рекомендательной и решение за местными органами власти. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям только что приняла решение разрешить работу рынков во Львове до 16:00, субботы 18 апреля", - сообщил Садовый.

Мэр Львова добавил, что после 18 апреля рынки будут полностью закрыты до конца карантина 24 апреля.

Щодо ринків. Коротко - будуть працювати до суботи 16:00. Деталі: Провів розмови на цю тему з Прем‘єр-міністром Денисом... Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 16 квітня 2020 р.

Ранее во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила закрыть все продуктовые рынки на территории города до конца дня 16 апреля.

Во Львовской области сейчас зафиксировано 166 случаев заражения коронавирусом. Сегодня сообщалось о двух смертях от инфекции во Львове. Скончалась 52-летняя женщина, у которой была двусторонняя пневмония, а также 66-летний мужчина с сахарным диабетом.

Как сообщало РБК-Украина, 14 апреля Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина.