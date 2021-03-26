Ляшко объяснил, можно ли при повторной вакцинации от COVID использовать другой препарат

В настоящее время не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса, произведенных на разных платформах. При повторной вакцинации можно использовать лишь вакцины, которые производятся на одной платформе, но в разных странах.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.