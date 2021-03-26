Ляшко пояснив, чи можна при повторній вакцинації від COVID використовувати інший препарат

Нині не існує даних про взаємозамінність вакцин від коронавірусу, вироблених на різних платформах. При повторній вакцинації можна використовувати лише вакцини, які виробляються на одній платформі, але в різних країнах.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.