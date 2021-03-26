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Вакцинация в Украине: от COVID привили еще 18 738 человек

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 09:12
Вакцинация в Украине: от COVID привили еще 18 738 человек Фото: вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 человек. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один украинец.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами и 483 пунктами прививки.

Количество заболеваний прививок за сутки в регионах:

  • Киев - 1850;
  • Винницкая область - 1150;
  • Волынская область - 360;
  • Днепропетровская область - 1380;
  • Донецкая область - 130;
  • Житомирская область - 780;
  • Закарпатская - 510;
  • Запорожская область - 510;
  • Ивано-Франковская область - 918;
  • Киевская область - 1380;
  • Кировоградская область - 630;
  • Луганская область - 280;
  • Львовская область - 1050;
  • Николаевская область - 760;
  • Одесская область - 330;
  • Полтавская область - 690;
  • Ровенская область - 670;
  • Сумская область - 1100;
  • Тернопольская область - 820;
  • Харьковская область - 480;
  • Херсонская область - 950;
  • Хмельницкая область - 240;
  • Черкасская область - 1000;
  • Черновицкая область - 330;
  • Черниговская область - 440.

По состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.

Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Это вторая вакцина от COVID, которую получила Украина. Первой была Covishield индийского производства.

Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. При этом Степанов надеется, что Украина получит разрешение на экспорт данной вакцины из Индии в апреле.

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