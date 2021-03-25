При повторной прививке от COVID можно использовать другой однотипный препарат, - эксперт

Пациенту, который получил первую дозу вакцины от COVID-19 Covishield, необязательно использовать именно этот препарат во время второй прививки. Второй раз можно привиться другим однотипным препаратом.

Она добавила, что сейчас в Украине нет проблем с нехваткой второй дозы вакцины для тех, кто привился первой дозой Covishield.

"Видите опыт Европы. У них произошел сбой неоднократно с поставкой вакцины - и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca. Это действительно серьезный вопрос. Производители не выдерживают контракты. И с того возникали очень большие проблемы. Решали их по-разному. После вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант - отсрочили введение второй дозы ", - рассказала Виноград.