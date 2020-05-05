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Во Львовской области зарегистрировали 514 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 09:04
Во Львовской области зарегистрировали 514 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области от вируса вылечились 106 пациентов

Сейчас во Львовской области зарегистрировали 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в области лабораторно подтверждено 514 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 16 человек скончались и еще 106 пациентов выздоровели. За последние сутки было проведено 103 ПЦР-теста, после чего у 8 человек подтвердилась коронавирусная инфекция.

Как отмечается, в инфекционной больнице сейчас находится 135 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

Напомним, во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области. Умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.

Кроме того, во Львовской области решили снять ограничения на въезд в село Давидов, где произошла вспышка коронавируса.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Луганской области за сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболеваний было подтверждено в Черновицкой и Киевской областях - по 69.

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