Во Львовской области сняли ограничения на въезд в село, где вспышка коронавируса

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Другие противоэпидемические меры решили сохранить

Во Львовской области решили снять ограничения на въезд в села Давыдов, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным ОГА, сегодня состоялось заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Давыдовской объединенной территориальной общины. На заседании приняли решение о снятии ограничения на въезд в частный сектор села Давыдов.

При этом в штабе решили сохранить другие противоэпидемические меры такие как, дезинфекция мест общего пользования, функционирования патрулей за соблюдением карантина, социальное сопровождение лиц на самоизоляции и мало защищенных слоев населения, а также обеспечение проведения дополнительных обследований на коронавирус лиц на самоизоляции и с признаками заболевания

Напомним, село Давидов было закрыто на карантин 30 апреля после обнаружения 20 случаев инфицирования коронавирусом. На главных въездах в город патрулировали правоохранители, а второстепенные были полностью перекрыты.

Также сообщалось, что в Ровенской области на карантин закрыли село Познань из-за вспышки коронавируса. На въезде в населенный пункт круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. С 20:00 до 8 утра в селе ограничено передвижение людей и транспорта.