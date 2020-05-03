ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области сняли ограничения на въезд в село, где вспышка коронавируса

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 20:11
Во Львовской области сняли ограничения на въезд в село, где вспышка коронавируса
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Другие противоэпидемические меры решили сохранить

Во Львовской области решили снять ограничения на въезд в села Давыдов, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным ОГА, сегодня состоялось заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Давыдовской объединенной территориальной общины. На заседании приняли решение о снятии ограничения на въезд в частный сектор села Давыдов.

При этом в штабе решили сохранить другие противоэпидемические меры такие как, дезинфекция мест общего пользования, функционирования патрулей за соблюдением карантина, социальное сопровождение лиц на самоизоляции и мало защищенных слоев населения, а также обеспечение проведения дополнительных обследований на коронавирус лиц на самоизоляции и с признаками заболевания

Напомним, село Давидов было закрыто на карантин 30 апреля после обнаружения 20 случаев инфицирования коронавирусом. На главных въездах в город патрулировали правоохранители, а второстепенные были полностью перекрыты.

Также сообщалось, что в Ровенской области на карантин закрыли село Познань из-за вспышки коронавируса. На въезде в населенный пункт круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. С 20:00 до 8 утра в селе ограничено передвижение людей и транспорта.

В Германии фиксируют уменьшение темпов распространения COVID-19 В Севастополе зафиксировали вторую смерть от COVID-19
Новости Украины Львовская областькарантинКоронавирус
News
On Top